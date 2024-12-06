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G. Afrika, Çin ve Tayland’dan ithal yapısal çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

Cuma, 06 Aralık 2024 14:08:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika Gelir İdaresi (SARS), Çin ve Tayland’dan ithal yapısal çelik ürünlere (U, I, H profiller ve diğer köşebentler de dahil) yönelik antidamping vergisi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Soruşturma 20 Eylül tarihinde başlatıldı. 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada Çinli ve Taylandlı üreticilerin söz konusu ürünleri normal değerinin altında satarak Güney Afrika iç piyasasında maddi zarara yol açtığı tespit edildi. SARS, Çin ve Tayland için sırasıyla %52,81 ve %9,12 oranlarında damping marjı belirledi.

Söz konusu ürünler 7216.31, 7216.32, 7216.33 ve 7216.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler G. Afrika Güney Afrika Kota ve Vergiler 

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