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Veysel Yayan: Enerji fiyatlarındaki zamlar sürdürülebilir değil, çelik üretimi geçici olarak durabilir

Perşembe, 13 Ekim 2022 12:37:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Cumhuriyet gazetesine konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan enerji fiyatlarına gelen zamların sürdürülebilir olmadığını ve üreticilerin artan maliyetleri müşterilere yansıtamadığını ifade etti. SteelOrbis’in bildirdiği üzere daha önce çelik üreticileri üretimi durdurmaktansa kapasitelerini azaltmayı planlıyordu, ancak Yayan’a göre sürdürülebilir olmayan bu zamlar üretimin geçici olarak da olsa durmasına neden olacak gibi görünüyor.

Enerjiye yapılan son zamların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyleyen Yayan, zamlar açısından büyük şirketlere karşı negatif bir ayrımcılık olduğunu ve bunun ortadan kalkması gerektiğini belirtti.

Piyasaların talep durumunun değişkenlik gösterdiğini söyleyen Yayan, çelik üreticilerinin piyasada oluşan talep doğrultusunda elde stok tutmaya çalıştığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl %75 olan kapasite kullanım oranının son üç ayda %60’lara gerilediğini bildiren Yayan, kapasite kullanım oranlarının yılın son çeyreğinde daha da gerileyeceğini tahmin ediyor. Çelik üretimi açısından 2022 yılının daha önce tahmin edilen %10 artışa kıyasla %10’dan fazla düşüşle kapanacağını belirten TÇÜD Genel Sekreteri, enerji fiyatlarına yapılan zamların olumsuz etkisinin henüz görülmediğini, yılın son çeyreğinin çelik sektörü açısından daha zor geçeceğini söyledi. 

Ayrıca, Veysel Yayan Avrupa’da bazı çelik üreticileri tesislerini kapatmış olsa da Avrupa’nın üreticilerine enerji desteği verdiğini, Türkiye hükümetinin de çelik üreticilerini desteklemesi gerektiğini belirtti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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