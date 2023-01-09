Vedanta uzun bir aradan sonra Karnataka eyaletinden demir cevher ihracatına yeniden başladı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 14:37:14 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’ın Karnataka eyaletinden Çin’e başta Vedanta’nın madenlerinden olmak üzere yüksek tonajlı demir cevheri satışları yapıldı. Şirket söz konusu eyalette bulunan madenlere yönelik ihracat yasağının geçen yılın Mayıs ayında kaldırılmasından sonra ilk kez Aralık ayında yurt dışı satışı gerçekleştirdi.

Hint madenci Vedanta Limited, Aralık’ın son haftasında Karnataka’da bulunan madenlerinden toplamda 168.000 mt %57 tenörlü orta kalite cevher bağlantısı yaptı. Piyasa kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Hindistan hükümetinin Karnataka madenlerine yönelik demir cevheri ihracat yasağını 2022’nin Mayıs ayında kaldırmasına rağmen bunun hemen ardından düşük kalite cevher ihracatına %50 vergi getirmesi sebebiyle söz konusu madenlerin satışı hemen artmadı. Vedanta ancak hükümet söz konusu vergiyi Kasım ayında kaldırdıktan sonra Aralık ayında yüksek tonajlı bağlantılar yapabildi. Hint bir kaynak, “Eyalette neredeyse 40.000 mt cevher üretim kapasitesi bulunduğu ve ürün kalitesi ülkenin başlıca ihracatçısı Odisha’dan daha yüksek olduğu için bu önemli bir gelişme,” şeklinde konuştu.

Ancak Karnataka madenlerinden yeniden ihracata başlanması, ülkenin toplam ihracatındaki keskin düşüşü mevcut mali yılın kalanı için telafi edemedi.

Madencilik bakanlığı verilerine göre, 2022’de Hindistan'ın toplam demir cevheri ve pelet ihracatı yıllık %58 düşüşle 15,7 milyon mt olurken, yalnızca demir cevheri ihracatı yıllık %69 düşüşle 9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Karnataka eyaletinde bulunan madenlerden demir cevheri ihraç edilmesi, çevre kirliliğini önlemek ve yerel piyasaya istikrarlı bir şekilde tedarik sağlanması amacıyla 2012 yılında 2022’nin Mayıs ayına kadar yasaklanmıştı.