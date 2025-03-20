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Vallourec Brazil çelik sektörünün pelet talebini karşılamayı hedefliyor

Perşembe, 20 Mart 2025 14:45:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec’in Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu Vallourec Brazil, pelet üretim kapasitesini yıllık 1,2 milyon mt seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediğini duyurdu. Şirket, Brezilya’da kendi peletleme tesisi bulunan tek çelik üreticisi olarak öne çıkıyor.

Şirket, pelet üretim hacminin yüksek fırınını beslemek ve çelik piyasasına tedarik etmek için yeterli olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte peletleme tesisinin dünyada yakıt olarak biyokütle kömür kullanan ilk tesis olduğunu ve bu sayede emisyonlarını düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca çelik sektörünün pelet talebini karşılamaya hazır olduğunu da paylaştı.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Vallourec 

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