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Nanjing Steel’in net kârı 2020’de %9,2 arttı

Salı, 30 Mart 2021 12:14:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Jiangsu eyaleti merkezli çelik üreticisi Nanjing Iron and Steel Co., Ltd (Nanjing Steel), 2020 yılına yönelik mali sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında şirketin hissedarı Nanjing Steel Group, yıllık %10,74 artışla 52,12 milyar RMB (7,9 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %9,2 artışla 2,85 milyar RMB (430 milyon $) net kâr kaydetti.

Nanjing Steel Group 2020’de, yıllık %5,2 artışla 10,42 milyon mt pik demir, yıllık %5,58 artışla 11,58 milyon mt ham çelik ve yıllık %2,87 artışla 10,21 milyon mt nihai mamul üretti.


Etiketler: ham çelik  hammaddeler  çelik üretimi  mali sonuçlar  pik demir  üretim  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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