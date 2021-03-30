Masteel’in net kârı 2020’de %75,74 artarken, ham çelik üretimi %5,7 arttı

Salı, 30 Mart 2021 12:12:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Anhui eyaleti merkezli Ma’anshan Iron and Steel (Masteel), 2020 yılına yönelik mali sonuçlarını açıkladı. Masteel Group 2020 yılında, yıllık %4,28 artışla 81,61 milyar RMB (12,4 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %75,47 artışla 1,98 milyar RMB (300 milyon $) net kâr kaydetti.

Masteel Group 2020’de, yıllık %2,49 artışla 18,55 milyon mt pik demir, yıllık %5,7 artışla 20,97 milyon mt ham çelik ve yıllık %5,81 artışla 19,86 milyon mt nihai mamul üretti. Şirketin söz konusu üç ürün grubu da yıllık üretim rekoru kırdı.

Şirket, istikrarlı üretimi ve maliyeti azaltmaya yönelik etkili önlemlerinin, net kârda artış kaydedilmesine katkı sağladığını belirtti.

Masteel Group aynı zamanda, 2021 yılında 17,83 milyon mt pik demir, 21 milyon mt ham çelik ve 19,61 mt nihai mamul üretmeyi ve oldukça düşük bir karbon salım seviyesine ulaşmayı planlıyor.