﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Masteel’in net kârı 2020’de %75,74 artarken, ham çelik üretimi %5,7 arttı

Salı, 30 Mart 2021 12:12:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Anhui eyaleti merkezli Ma’anshan Iron and Steel (Masteel), 2020 yılına yönelik mali sonuçlarını açıkladı. Masteel Group 2020 yılında, yıllık %4,28 artışla 81,61 milyar RMB (12,4 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %75,47 artışla 1,98 milyar RMB (300 milyon $) net kâr kaydetti.

Masteel Group 2020’de, yıllık %2,49 artışla 18,55 milyon mt pik demir, yıllık %5,7 artışla 20,97 milyon mt ham çelik ve yıllık %5,81 artışla 19,86 milyon mt nihai mamul üretti. Şirketin söz konusu üç ürün grubu da yıllık üretim rekoru kırdı.

Şirket, istikrarlı üretimi ve maliyeti azaltmaya yönelik etkili önlemlerinin, net kârda artış kaydedilmesine katkı sağladığını belirtti.

Masteel Group aynı zamanda, 2021 yılında 17,83 milyon mt pik demir, 21 milyon mt ham çelik ve 19,61 mt nihai mamul üretmeyi ve oldukça düşük bir karbon salım seviyesine ulaşmayı planlıyor.


Etiketler: pik demir  Çin  üretim  hammaddeler  ham çelik  mali sonuçlar  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30  Mar

Nanjing Steel’in net kârı 2020’de %9,2 arttı
23  Mar

Hunan Valin Steel’in ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %15,8 arttı
17  Mar

TISCO 2021’de 15,05 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor
10  Mar

Masteel’in 2020 yılı için net kârı %75,8 arttı
08  Mar

Baogang 2021’de 15,33 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor