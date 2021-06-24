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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %13,1 arttı

Perşembe, 24 Haziran 2021 15:49:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Mayıs ayında Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %13,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %15,6 artışla 22,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %13,1 artışla 101,76 milyon mt oldu.

Bununla birlikte, Mayıs ayında Vale’nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %29,4 düşüş ve yıllık %23,2 artışla 1,08 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk beş ayında ise söz konusu satışlar yıllık %14,2 artışla 6,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  demir cevheri  Brezilya  hammaddeler  Güney Amerika  Vale  |  benzer haberler »


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