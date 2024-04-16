Vale yenilenebilir elektrik tüketimi hedefine planlanandan önce ulaştı

Salı, 16 Nisan 2024 10:28:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, 2023 yılında Brezilya’da gerçekleştirdiği faaliyetlerin tamamen hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi kullandığını açıkladı. Şirket böylece 2025 yılında ulaşmayı planladığı karbondan arındırma hedeflerine iki yıl önce ulaşmış oldu.

Şirket, 2022 yılının Kasım ayında enerji üretimine Sol do Cerrador güneş enerjisi tesisinin hedeflere erkenden ulaşma doğrultusunda önemli bir rol oynadığını belirtti. Minas Gerais eyaletinde 590 milyon $ yatırım ile kurulan tesis Vale’nin Brezilya’da tükettiği elektriğin %16’sını karşıladı.

Vale’nin Enerji ve Karbondan Arındırma Birimi Başkanı Ludmila Nascimento, şirketin 2023 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 dahilindeki karbon salımı miktarını %33 düşürmeyi, 2050 yılına kadar ise tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vale, dizel yakıtların yoğun bir şekilde tüketildiği madenlerinde ve demir yollarında da etanol ve yeşil amonyak kullanımını artırarak karbon salımını azaltmayı planlıyor. Şirket peletleme tesislerinde ise antrasit kalite kömür yerine biyokütleden elde edilen biyokarbon kullanmayı hedefliyor.