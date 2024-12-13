Vale Ventures ABD’li karbonsuzlaştırma şirketine yatırım yaptı

Brezilyalı madenci Vale’nin bağlı şirketi Vale Ventures, ABD’nin Boston merkezli karbonsuzlaştırma teknolojisi geliştirme şirketi Electrified Thermal Solutions’a (ETS) yatırım yaptığını duyurdu.

Vale’nin yaptığı açıklamaya göre ETS endüstriyel fırınları fosil yakıt kullanmadan elektrik yoluyla ısıtmak için çözümler geliştiriyor.

Vale Ventures başkanı Bruno Arcadier, ETS’nin teknolojisinin gelecekte Vale’nin kapsam 1 ve 3 dahilindeki karbon emisyonlarını düşürmesine yardımcı olabileceğini ifade etti. ETS’nin geliştirdiği düşük maliyetli çözüm sayesinde doğal gaz kullanımının yerini elektrik alabilir.