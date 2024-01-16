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Vale Suudi Arabistan’da yeşil briket tesisi kuracak

Salı, 16 Ocak 2024 09:17:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale ve Suudi Arabistan’da bulunan bir kraliyet komisyonu, Suudi Arabistan’da yeşil briket tesisi kurmak için geçen hafta Orta Doğu ülkesinde düzenlenen Future Minerals Forum (FMF) toplantısında anlaşmaya vardı.

Toplantıya katılan Vale CEO’su Eduardo Bartolomeo, tesisin kurulmasının çelik sektörünü karbondan arındırma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti. 

Vale tarafından işletmesi yapılacak olan tesis, doğrudan indirgeme tesislerine direkt olarak sünger demir besleyebilmek için yüksek kaliteli üretim yapacak. 

Projenin mevcut üretim faaliyetlerinin değerlerine kıyasla %60 daha az karbon salımı yapması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi Vale 

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