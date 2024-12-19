Nippon Steel Kanada’daki Kami demir cevheri projesinden hisse alacak

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, Kanadalı demir cevheri şirketi Champion Iron Limited’in (CI) Kamistiatusset demir cevheri projesinin (Kami projesi) geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere CI ve Japon ticaret şirketi Sojitz Corporation ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Şirketler, 2025 yılının ilk yarısına kadar projenin geliştirilmesi ve işletilmesi için bir ortak girişim kuracak.

Ortak girişimde CI ve Nippon sırasıyla %51 ve %30 hisseye, Sojits ise %19 hisseye sahip olacak. Nippon’un ortak girişimdeki katkısının 150 milyon CAD olması planlanıyor.

Kami projesinde %67,5 veya daha yüksek tenörlü 9 milyon ıslak mt doğrudan indirgenmiş kalite demir cevheri üretilmesi planlanıyor.