Vale Mozambik projesini satabilmek için 2,5 milyar $ borcunu ödeyecek

Perşembe, 10 Haziran 2021 10:56:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Mozambik’te yer alan ve hisse sahibi olduğu Nacala Logistics Corridor’un (NLC) 2,5 milyar $ borcunu ödeyeceğini açıkladı.

Şirket ayrıca, Mitsui’nin Nacala ve Moatize kömür madeni projelerindeki hisselerini de almayı kabul ettiğini ifade etti.

Nacala Logistics Corridor projesi için bankalardan alınan finansmana ilişkin borcun tamamen ödenmesiyle birlikte, Vale, Mitsui’nin Moatize ve Nacala projelerindeki hisselerini satın alabilecek koşulları yerine getirmiş olacağını belirtti.

Vale, işlemin tamamlanmasının ardından her iki projeyi de ilgilenen bir yatırımcıya satabileceğini söyledi. Söz konusu varlık tasfiyeleri, Vale’nin ana faaliyetlerine odaklanma planının bir parçası.