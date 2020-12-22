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Vale, Capanema madenini yeniden faaliyete sokmak için 495 milyon $ yatırım yapacak

Salı, 22 Aralık 2020 11:24:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Minas Gerais eyaletindeki Capanema madenini yeniden faaliyete geçirme projesi için gerekli olan ruhsatları aldı.

Vale, söz konusu madeni yeniden faaliyete sokmayı, yeni ekipmanlar temin etmeyi ve Timbopeba madenini Capanema bölgesine bağlayacak uzun mesafeli bir demir cevheri taşıma sistemi oluşturmayı planlıyor. Şirket, 495 milyon $ yatırım yapacağı bu projeye 2023 yılının ikinci yarısında başlamayı hedefliyor.

Vale, söz konusu madenin yıllık 18 milyon mt demir cevheri kapasitesi olacağını ve “ilk yıllarda” yıllık 14 milyon mt kapasite ekleyeceğini belirtti.


Etiketler: Vale  Güney Amerika  hammaddeler  Brezilya  demir cevheri  madencilik  |  benzer haberler »


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