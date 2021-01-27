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Vale Brezilya’nın kuzeyinde 2,7 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 27 Ocak 2021 10:18:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Estadao tarafından yayınlanan habere göre, Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale ülkenin kuzeyinde 2,7 milyon $’luk yatırım yapmayı planlıyor. Bölgede üreticinin birçok demir cevheri projesi var ve yüksek kalite, katma değerli ürünler üretiliyor.

Habere göre, yatırım hedefi 2024 yılına kadar gerçekleştirilecek ve Vale’nin milyar dolarlık bu yatırımında kapasitenin artırılması hedefleniyor. Vale’nin 2021 yılında 5,8 milyar $ yatırım harcaması yapması ve bunun 1 milyar $’ının kapasite artırma projelerine ayrılması planlanıyor.


Etiketler: Brezilya  demir cevheri  hammaddeler  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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