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Vale Amazon'da bulunan manganez madenindeki haklarını satacak

Salı, 17 Mayıs 2022 10:42:39 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Para eyaletinde yer alan manganez madenindeki madencilik haklarını satmayı düşündüğünü belirtti.

Geniş manganez cevheri rezervleri bulunan en az 12.000 hektarlık arazinin 20 yıldan fazladır madencilik haklarını elinde bulunduran Vale, arazinin 2014 yılından bu yana yasa dışı maden çıkarma yapan üçüncü kişilerce işgal edildiğini ifade etti. Şirket ayrıca potansiyel alıcıları söz konusu süre zarfında yasal olmayan madencilik faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlardan kaynaklanan mali sorumluluğu üstlenmeleri gerekeceği hususunda da uyardı.

Şirket geçtiğimiz birkaç yıllık süre içerisinde madencilik haklarının bulunduğu arazideki yasal olmayan madencilik faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olduğunu ancak arazinin sahibi olmadığını ve izinsiz erişim sağlayanları tahliye etme yetkisi bulunmadığını, bu nedenle soruşturmaya ve yasal olmayan faaliyetlerin durdurulmasına yardım etmek amacıyla yetkilileri bilgilendirdiğini söyledi.


Etiketler: mangan cevheri hammaddeler Brezilya Güney Amerika madencilik Vale 

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