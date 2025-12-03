 |  Giriş 
Vale 2025 ve 2026 yılları için üretim beklentilerini güncelledi

Çarşamba, 03 Aralık 2025 10:23:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, önümüzdeki yıllara ilişkin üretim beklentilerini açıklayarak demir cevheri üretiminin 2025’te 335 milyon mt, 2026’da 335-345 milyon mt ve 2030’da 360 milyon mt olmasını beklediğini bildirdi.

Şirket aglomerat üretim tonajının 2025’te 31 milyon mt, 2026’da 30-34 milyon mt ve 2030’da 60-70 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor. Bununla birlikte yeni geri dönüşüm faaliyetlerinin parçası olarak 2030’a kadar kalıntılardan 30 milyon mt demir cevheri üretilmesi hedefleniyor.

Satış kanadında ise Carajás orta kaliteli demir cevheri satışlarının 2025’te 33 milyon mt ve 2026’da 50 milyon mt seviyelerinde kaydedileceği öngörülürken, PFC kalite cevheri satışları 2025’te 26 milyon mt ve 2026’da 40 milyon mt olacak.

2025’te satışı yapılan demir cevherinin ortalama tenörünün %62,5 olması bekleniyor.

Madencilik ile taşıma maliyetlerini içeren C1 üretim maliyetlerinin 2025’te 21,3$/mt, 2026’da 20-21,5$/mt olacağı düşünülüyor. Diğer bütün maliyetlerin ise 2025’te 55$/mt’a, 2026’a ise 52-56$/mt’a çıkması bekleniyor.


