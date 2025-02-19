Usiminas sendikayla pazarlık masasına oturacak

Brezilyalı çelik üreticisi Usiminas, son yaptığı maaş teklifinde 2024-2025 dönemine kıyasla çok az değişiklik yaptı.

Çelik işçileri sendikası SINDIPA, 19 Şubat tarihinde Minas Gerais eyaletinde bulunan Ipatinga tesisindeki işçilerle teklifi değerlendirmek için toplantı çağrısında bulundu. Ancak yerel basın, sendikanın teklifi reddetmeyi düşündüğünü bildirdi.

2024 yılının Kasım ayında başlayan maaş görüşmelerinde şu ana kadar bir anlaşma sağlanmadı.

Şirket, 2024 yılı sonuçlarının yılın tamamında net kârının sertçe düştüğünü ve son çeyrekte zarar kaydettiğini göstermesine rağmen enflasyonun etkilerini hafifletmek amacıyla maaş artışı teklif etmişti.

Usiminas’ın Ipatinga tesisi yıllık 4,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip. Benzer bir kapasiteye sahip olan Cubatao tesisinde bir süredir yalnızca haddeleme faaliyetleri yapılıyor.