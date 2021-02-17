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Usiminas’ın sermaye harcamalarının 2021’de 279,3 milyon $’a ulaşması bekleniyor

Çarşamba, 17 Şubat 2021 11:43:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, 2021 yılında sermaye harcamalarının 1,5 milyar BRL (279,3 milyon $) seviyesine ulaşmasını beklediğini ve bu harcamaların çoğunu çelik üretim faaliyetlerine yapmayı planladığını belirtti.

Toplam 1,5 milyar BRL (279,3 milyon $) değerindeki harcamanın 1,2 milyar BRL’si (223,4 milyon $) çelik üretim faaliyetlerini destekleyecek. Şirket, 3 No’lu yüksek fırınını tamir etmek için 600 milyon BRL (111,7 milyon $) ve devam eden sağlık, güvenlik ve çevre projeleri için de 600 milyon BRL (111,7 milyon $) yatırım yapacak.

Usiminas’ın demir cevheri faaliyetleri için yalnızca 250 milyon BRL (46,5 milyon $) yatırım yapılacak. Şirketin dönüştürme birimi için ise 50 milyon BRL (9,3 milyon $) değerinde yatırım yapılması bekleniyor.

1$ = 5,37 BRL (16 Şubat)


Etiketler: Brezilya  Usiminas  Güney Amerika  yatırım  |  benzer haberler »


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