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Usiminas 2023-2026 yatırım planının ayrıntılarını açıkladı

Pazartesi, 06 Şubat 2023 10:37:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Ipatinga tesisinin yer aldığı Minas Gerais eyaletine 2023-2026 yılları arasında 712 milyon $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Söz konusu yatırımın 318 milyon $’ı Ipatinga tesisinde yer alan 3 No’lu yüksek fırının yenilenmesine ayrılacak.

Yatırımın 177 milyon $’ının çelik dönüşüm faaliyetlerine ve 217 milyon $’ının ise 2 ve 3 No’lu kok fırınlarının yenilenmesine harcanacağı tahmin ediliyor.

Usiminas CEO’su Alberto Ono, yatırımlarla faaliyetlerin iyileştirileceğini ve çevrenin korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım Usiminas 

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