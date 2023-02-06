Usiminas 2023-2026 yatırım planının ayrıntılarını açıkladı

Pazartesi, 06 Şubat 2023 10:37:51 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Ipatinga tesisinin yer aldığı Minas Gerais eyaletine 2023-2026 yılları arasında 712 milyon $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Söz konusu yatırımın 318 milyon $’ı Ipatinga tesisinde yer alan 3 No’lu yüksek fırının yenilenmesine ayrılacak.

Yatırımın 177 milyon $’ının çelik dönüşüm faaliyetlerine ve 217 milyon $’ının ise 2 ve 3 No’lu kok fırınlarının yenilenmesine harcanacağı tahmin ediliyor.

Usiminas CEO’su Alberto Ono, yatırımlarla faaliyetlerin iyileştirileceğini ve çevrenin korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti.