Usiminas kok tesisini ve yüksek fırınını yenilemek için daha fazla yatırım yapacak

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 10:23:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Ipatinga tesisinde yer alan kok tesisinin yenilenmesi için gereken yatırımın 500 milyon BRL seviyesinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla 1,1 milyar BRL’ye (216 milyon $) çıkacağını belirtti.

Bununla birlikte şirket, yine Ipatinga’da yer alan 3 No’lu yüksek fırınının yenilenmesi için de 633 milyar BRL artışla 2,7 milyar BRL yatırım yapacağını ifade etti.

Açıklamanın ardından Usiminas’ın São Paulo borsasındaki hisseleri, analistlerin yenileme maliyetlerinin azalması beklentisine bağlı olarak %6 değer kaybına uğradı. Ayrıca ek harcamaların şirketin piyasa değerinin yaklaşık %5’ini oluşturduğu da dile getirildi.

Usiminas kok tesisine yönelik yatırımın büyük bir kısmının 2024-2026 yılları arasında ve yüksek fırın yatırımının çoğunluğunun ise önümüzdeki yıl yapılacağını ekledi.