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Usiminas demir cevheri madenindeki faaliyetlerine ara verecek

Çarşamba, 15 Eylül 2021 10:13:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas’ın demir cevheri birimi Mineração Usiminas (MUSA), kuru depolama teknolojisine geçiş yapmasına bağlı olarak demir cevheri madenindeki faaliyetlerine ara vereceğini duyurdu.

Bu yılın ilk yarısında faaliyete başlaması beklenen kuru depolama sisteminin açılış tarihi Kasım ayına ertelenmişti.

Şirketin, kuru depolama tesisine yaklaşık 200 milyon BRL (38,03 milyon $) yatırım yaptığı bildirildi. Söz konusu yatırım, filtreleme sistemi yanında kuru depolama tesisini MUSA’nın cevher zenginleştirme ekipmanlarına bağlayan yeni bir yapının inşasını da kapsıyor. Kuru depolama tesisiyle birlikte MUSA, söz konusu teknolojiyi ülkede kullanmaya başlayan ilk şirket oldu.


Etiketler: Brezilya  madencilik  Güney Amerika  yatırım  Usiminas  |  benzer haberler »


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