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Usiminas yüksek fırın yatırımını 2023’e erteledi

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 09:26:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı çelik üreticisi Usiminas yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletinin aynı adlı şehrinde yer alan 3 No’lu Ipatinga yüksek fırınının yenileme çalışmalarını 10 ay ertelediğini duyurdu.

Şirketin projeye 2023 yılında yeniden başlaması bekleniyor.

Yönetim kurulunun, “Covid-19’un ve yarattığı etkilerin devam etmesi” sebebiyle erteleme kararını onayladığını belirten Usiminas, “ekipmanların istikrarlı faaliyet performansının” da erteleme sebepleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Şirket ayrıca, ekipmanların yenilenmesi için harcanacak meblağın da gözden geçirildiğini, Brezilya realinin ABD doları karşında değer kaybetmesinden ve malzeme ve hizmet harcamalarının artmasından ötürü yatırım meblağının 2,09 milyar BRL’ye (379,6 milyon $) düşürüldüğünü ekledi.

Usiminas, projeyi 2023 yılına kadar tamamlayacağını söyledi. Revize edilen yatırımın şirketin 2021 yılı için mevcut sermaye yatırımı harcama tahminini etkilemediği de belirtildi.


Etiketler: yatırım  Brezilya  Güney Amerika  Usiminas  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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