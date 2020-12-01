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Usiminas yüksek fırınını tamir etmek için sermaye harcaması tahminini yükseltti

Salı, 01 Aralık 2020 15:47:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı çelik üreticisi Usiminas, Ipatinga tesisindeki 3 No’lu yüksek fırınını tamir etmek için sermaye harcama öngörüsünü yükselttiğini söyledi.

Şirket, ilk önce yüksek fırını tamir etmek için 1,2 milyar BRL (224,4 milyon $) harcama yapması gerektiğini tahmin ediyordu.

Şirket, tamirin maliyetinin daha pahalı olmasına, BRL’nin değerinin daha fazla düşmesi, yüksek hizmet maliyetleri ve projenin kapsamının büyümesinin neden olduğunu belirtti.

Böylece Usiminas, sermaye harcama öngörüsünü 1,8 milyar BRL (347,5 milyon $) seviyesine yükseltti.

Şirket söz konusu yatırımın, önceden öngörülen 2022 yerine 2023’te tamamlanacağını söyledi.

Ipatinga tesisindeki 3 No’lu yüksek fırın, tamirin başlayacağı 2022 yılı ortasına kadar faaliyetine devam edecek.


Etiketler: Usiminas  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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