US Steel üçüncü çeyrekte net kârının artmasını bekliyor

Pazartesi, 20 Eylül 2021 09:52:37 (GMT+3) | San Diego

US Steel Corp., düzenlenmiş AVFÖK’ünün bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 1,3 milyar $’a kıyasla yaklaşık 2 milyar $ olmasının beklendiğini belirtti.

Yapılan basın açıklamasında, yüksek çelik satış fiyatlarının, ayarlanabilir kontratlara ve spot satış fiyatlarına yansıtılmaya devam etmesine bağlı olarak yassı mamul segmentinin, düzenlenmiş AVFÖK’ü ve AVFÖK marjını rekor seviyeye çıkarmasının beklendiği dile getirildi.

Elektrik ark ocaklı tesis segmentinin, ikinci çeyrekteki performansı geçmesi ve yüksek çelik satış fiyatlarının ve devam eden faaliyet verimliliğinin de söz konusu segmente ait AVFÖK marjlarına katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, boru segmentinin ise yüksek fiyatların ve artan tonajların, yüksek girdi maliyetlerini kısmen dengelemesine bağlı olarak yukarı yönlü hareketini üçüncü çeyrekte de sürdürmesini beklediğini ifade etti.

US Steel CEO’su David B. Burritt, “Şirketimizin, üçüncü çeyrekte, rekor seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Güçlü seyreden güvenilirliğimizin ve performansımızın desteğiyle düzenlenmiş AVFÖK’ümüzün ve AVFÖK marjımızın ikinci çeyrekte kaydedileni geçerek stratejimizin gücünü göstermesini bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.