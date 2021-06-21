US Steel mali yılın ikinci çeyreğinde net kârının güçlenmesini bekliyor

Pazartesi, 21 Haziran 2021 14:18:13 (GMT+3) | San Diego

US Steel Corp., AVFÖK’ünün 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,2 milyar $ olmasının beklendiğini belirtti. Aynı dönemde, borçların yeniden yapılandırılmasının ve varlıklardaki değer kaybının etkisi hariç, şirketin net kârının 880 milyon $ ve hisse başına düzenlenmiş kârının ise 3,08$ olması bekleniyor.

Yassı mamul segmentinin, ilk çeyrekte kaydedilen AVFÖK’ü ikiye katlaması bekleniyor. Yapılan basın açıklamasında, yüksek çelik satış fiyatlarının ayarlanabilir kontratlara ve spot satış fiyatlarına yansıtılmaya devam edeceği ifade edildi. Ayrıca, madencilikte mevsimsel etkilerin ilk çeyrekte görülmemesinin de AVFÖK’ün çeyreklik bazda artmasına olumlu etki etmesi bekleniyor.

Elektrik ark ocaklı tesis segmentinin, sektörün ileri gelen elektrikli ark ocağı odaklı üretiminin ilk çeyrekteki performansını geçmesi bekleniyor. Ayrıca, tamamıyla hızlandırılmış ikinci faz genişlemesinin ve yüksek çelik satış fiyatlarının da söz konusu segmente ait rekor seviyedeki AVFÖK marjlarına katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, boru segmentinde ise piyasa koşullarının istikrarlı bir şekilde iyileştiğini ifade etti. Petrol ve doğal gaz kuleleri, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının desteklemesiyle birlikte yeniden faaliyete geçecek. Söz konusu durumun, tedarik zincirinde boru stoklarında hareketlenmeye neden olurken, yeni mamuller için müşteri talebini artırmaya başladığı söylendi. US Steel, müşteri faaliyetlerinin artması, satış fiyatlarının yükselmesi ve maliyet performansının iyileşme göstermesi sonucu Fairfield elektrik ark ocağından gelen üretimle birlikte şirket içinde üretilen ürünlerin tüketimi fazlalaştıkça, AVFÖK’ün ikinci çeyrekte neredeyse başa baş olmasını bekliyor.

US Steel’in CEO’su David B. Burritt, “Yüksek çelik fiyatları, güçlü yassı mamul talebi ve iyi yürütülen faaliyetler sayesinde düzenlenmiş AVFÖK’ümüz, ilk çeyrekte kaydedileni ikiye katlayacak. Güçlü talebin devam etmesi ve çelik stoklarındaki düşüklük günümüzde piyasa koşullarındaki iyileşmeyi güçlendiriyor. Söz konusu piyasa göstergeleri, yavaşlama belirtisi göstermiyor ve 2022 yılının da güçlü bir yıl olacağına dair inancımızı kuvvetlendiriyor. Bunun sonucunda, yakın zaman önce, Big River Steel’de yeni ve sürdürülebilir taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretim hattı yatırımı yapacağımızı duyurmuştuk. Söz konusu silisli sac üretim hattının, Big River Steel’in güçlü kârlılığı ve nakit akışından elde edilen bütçeyle finanse edilmesi bekleniyor,” dedi.