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US Steel, Equinor ve Shell ortaklaşa temiz enerji merkezi geliştirecek

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 11:45:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

US Steel, Ohio, Pensilvanya ve Batı Virginia’dan oluşan üçlü eyalet bölgesinde ortak bir temiz enerji merkezi geliştirmek için petrol arıtma şirketi Equinor ve uluslararası petrol şirketi Shell Group ile bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Merkez, karbon yakalama, kullanma ve depolamanın yanı sıra hidrojen üretimi ve kullanımını içeren karbondan arındırma fırsatlarına odaklanacak. Bu merkezin geliştirilmesi yeni ve sürdürülebilir istihdam yaratacak, ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve karbon emisyonunun önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı olacak.

Bölgesel karbon yakalama, kullanma ve depolama ile hidrojen merkezi, hem US Steel’in hem de proje ortaklarının 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirme hedefleriyle uyumlu. Equinor ve Shell merkezin gelişimini desteklemek amacıyla bölgesel temiz enerji merkezlerinin kurulması için ABD Enerji Bakanlığı tarafından oluşturulan fona başvuracak. US Steel ise merkezde potansiyel bir finansman katılımcısı, müşteri, tedarikçi veya ortak olarak rol oynayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Haziran ayında US Steel söz konusu bölgede karbon yakalama ve depolama ile hidrojen geliştirme çalışması yürütmek için Equinor ile bir mutabakat anlaşması imzalamıştı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Üretim 

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