Sohar Iron and Billets Company Umman’daki yeni çelik projesi için 26 milyon $’lık anlaşma yaptı

Cuma, 14 Kasım 2025 16:24:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Sohar Iron and Billets Company, Kamu Sanayi Bölgeleri İdaresi (Madayn) tarafından yönetilen Al Buraimi Sanayi Şehri’nde yeni bir çelik ve demir dışı metaller tesisi kurmak üzere 26 milyon $ (10 milyon OMR) tutarında yatırım yapacağını duyurdu. Yaklaşık 36.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak olan tesiste hem iç piyasaya hem de bölgesel ihracat pazarlarına yönelik çeşitli kalitelerde çelik ve alüminyum üretimi yapılması hedefleniyor.

Bu yatırım, sanayi çeşitliliği, özel sektörün geliştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik büyüme gibi öncelikleri barındıran Umman Vizyonu 2040 çerçevesiyle uyumlu olarak değerlendirildi. Bu çerçeve kapsamında üretim odaklı yatırımların teşvik edilmesiyle ülkenin kendi kendine yeterliliğinin güçlendirilmesi, istihdam yaratılması ve yüksek katma değerli sanayi alanlarında uluslararası ortaklıkların ülkeye çekilmesi amaçlanıyor.

Yerel basına göre Umman’ın kuzeyinde yer alan Al Buraimi Sanayi Şehri, ülkenin devam eden sınai büyüme yolculuğunda önemli bir merkez haline geldi. 2025 ortası itibarıyla bölgedeki toplam yatırımlar 287 milyon OMR seviyesini aşarken, 1.600’ün üzerinde aktif proje ve daha sonraki projeler için kullanılabilir yaklaşık 1,7 milyon metrekarelik sanayi alanı bulunuyor. Bununla birlikte Madayn, bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için verimliliği, sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği artırmak amacıyla iç yollar, atık su tesisleri ve altyapı ağları dahil olmak üzere önemli iyileştirmeler gerçekleştiriyor.

Yeni tesisin ithalat bağımlılığını azaltarak ve inşaat ile imalat sektörleri için hammadde erişimini iyileştirerek Umman’ın nihai mamul sektörlerindeki üretim zincirini güçlendirmesi bekleniyor. Bu tesis ayrıca yerel arzın istikrara kavuşmasına ve yeni istihdam yaratılmasına olanak tanıyacak. Sohar Iron and Billets Company, Sohar’da yıllık yaklaşık 600.000 mt kütük üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.


