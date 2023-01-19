Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı savaş nedeniyle %72 düştü, çelik için de tahıl koridoruna benzer bir anlaşma isteniyor

Perşembe, 19 Ocak 2023 16:38:01 (GMT+3) | İstanbul

2022 yılında Ukrayna çelik sektörü ve ihracatı, çelik sektöründe kapasitelerin neredeyse %40’ının yok olmasına ve limanların abluka altına alınmasına yol açan Rus saldırılarından olumsuz etkilendi. Gümrük verilerine göre söz konusu yılda ülkenin karbonlu yarı mamul ihracatı yıllık %72 gibi benzeri görülmemiş bir düşüşle 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı yıllık %9,5 düşüşle 6,8 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Üreticiler Avrupa ülkelerine sadece demir yoluyla ihracat gerçekleştirebildiğinden Bulgaristan, Polonya ve İtalya Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı gerçekleştirdiği başlıca ülkeler arasında yer alıyor. Rus birliklerinin limanları abluka altına alması ihracat tonajlarını en çok etkileyen gelişme oldu. Tahıla yönelik anlaşma çelik için de yapılırsa üreticilerin sevkiyatları büyük ölçüde artabilir ve bazı uzak pazarlara yüksek tonajlar satılabilir.

Ukraynalı yetkililer 2021 yılının Temmuz ayında Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan ve tahıl ihracatına yönelik üç liman açılmasını sağlayan anlaşma kapsamında tahıl ihracatını artırmak için fırsatlar arıyor. Ekonomi Bakanı Julia Sviridenko, Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, “İhracat tonajlarını büyütmek için liman sayısının artması büyük önem taşıyor,” dedi.

Sviridenko, “Tarım ürünleri için daha çok depo inşa etmeye odaklanacağız ama stratejik açıdan yapmamız gereken limanlar üzerindeki ablukayı kaldırmak. Bu sadece tarım için değil çelik için de geçerli,” diye ekledi.

Rusya’nın başlattığı savaş nedeniyle 2022 yılında Ukrayna’nın GSYİH’sı %30,2 düşerken, 2023 yılı için ekonominin desteklenmesi ve GSYİH’nın %3 oranında artış göstermesi hedefleniyor. Bakana göre bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için limanlardan yapılan ihracatın artırılması gerekiyor.