Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı Mart ayında %11,7 arttı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 16:31:18 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Mart ayında, Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı güçlü talep ve dünya çapındaki yüksek fiyatlar nedeniyle yıllık %11,7 artışla 799.500 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %58 artışla 432,6 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde, Ukrayna’nın toplam yarı mamul ihracatı yıllık bazda düşüş gösterdi. Buna göre, Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı yıllık %1,8 düşüşle 2,02 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri küresel piyasadaki yüksek fiyatlar nedeniyle yıllık %26 artışla 968,3 milyon $ seviyesinde yer aldı. Özellikle, İtalya ile Türkiye’ye yapılan sevkiyatlar Ukrayna’nın toplam yarı mamul ihracatının sırasıyla %26,3 ve %25’ini oluştururken, Dominik Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat ise %11,3’ünü oluşturdu.