Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı Kasım ayında aylık %30 arttı

Çarşamba, 14 Aralık 2022 17:25:48 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında aylık %30 artışla 89.700 mt seviyesine yükseldi.

Ancak yarı mamul ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %76 azaldığı görüldü. Rusya’nın bu yılın Şubat ayında başlattığı askeri harekattan bu yana ülkenin başlıca çelik üreticileri limanlara olan erişimin kesilmesi sebebiyle dış piyasa satışlarını önemli ölçüde azalttı ve başlıca alıcılarının özellikle Polonya, Bulgaristan ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri olmasıyla birlikte satış rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde yarı mamul ihracatı yıllık %71 düşerek 1,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.