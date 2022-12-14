﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı Kasım ayında aylık %30 arttı

Çarşamba, 14 Aralık 2022 17:25:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında aylık %30 artışla 89.700 mt seviyesine yükseldi.

Ancak yarı mamul ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %76 azaldığı görüldü. Rusya’nın bu yılın Şubat ayında başlattığı askeri harekattan bu yana ülkenin başlıca çelik üreticileri limanlara olan erişimin kesilmesi sebebiyle dış piyasa satışlarını önemli ölçüde azalttı ve başlıca alıcılarının özellikle Polonya, Bulgaristan ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri olmasıyla birlikte satış rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde yarı mamul ihracatı yıllık %71 düşerek 1,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Yarı Mamul Ukrayna BDT İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Rusya çıkışlı kütük fiyatları Türkiye’deki yükseliş trendinin tersine dönmesiyle hafifçe geriledi

14 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

AHMSA slab üretimine yeniden başlıyor

14 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel kütük fiyatlarındaki artışlar ithalatın yeniden başlaması için yeterli değil

13 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Yüksek ithalat vergileri Bangladeşli çelik kullanıcılarına zarar veriyor

13 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı Şubat sevkiyatlı slab fiyatları nispeten sabit kaldı

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyat artışı talebin geri gelmesiyle birlikte hız kazandı

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye sıcak rulo sac ve slab ithal etmeye devam ediyor

09 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Rusya çıkışlı kütük fiyatları Türkiye’den verilen karşı tekliflerin artmasına bağlı olarak yükselse de satışlar halen ...

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %18 düştü

09 Ara | Çelik Haberler

Filipinler'in kütük alımlarına yeniden başlaması fiyat artışlarını destekledi

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük