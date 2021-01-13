Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı 2020’de %16 arttı

Çarşamba, 13 Ocak 2021 16:37:41 (GMT+3) | İstanbul

2020 yılında, Ukraynalı madencilik şirketleri, yıllık %16 artışla 46,3 milyon mt ihracat yaptı.

Söz konusu yılda, Ukrayna’nın demir cevheri ihracat değeri yıllık %24,8 artarak 4,24 milyar $ oldu. 2020’de Çin, Ukrayna’nın toplam demir cevheri ihracatındaki %60 payıyla lider tüketici olmayı sürdürdü. Bu sırada, Polonya ve Çek Cumhuriyeti toplam değerin sırasıyla, %8,9 ve %7’sini oluşturdu.

Yalnızca Aralık ayında, Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı yıllık %34,2 artışla 3,32 milyon mt’a ulaştı. Aralık ayında Ukrayna’nın demir cevheri ihracat değeri ise 2,4 kat arttı.