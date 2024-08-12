Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Ocak-Temmuz döneminde %51,8 düştü

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.
Söz konusu ayda şirket, Ağustos ayında yeniden devreye alınması planlanan 1 No’lu haddehanesinde faaliyetlere ara vermesi sebebiyle nihai mamul üretimi gerçekleştirmezken metalürjik kok üretimi aylık %7,2 artışla ve yıllık %14,1 düşüşle 26.100 mt seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan Ocak-Temmuz döneminde DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %51,8 düşüşle 33.800 mt seviyesine gerilerken metalürjik kok üretimi de yıllık %1,6 düşerek 169.600 mt seviyesinde yer aldı.