 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Ocak-Temmuz döneminde %51,8 düştü

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 13:44:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli DCH Group’un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), bu yılın Temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirket, Ağustos ayında yeniden devreye alınması planlanan 1 No’lu haddehanesinde faaliyetlere ara vermesi sebebiyle nihai mamul üretimi gerçekleştirmezken metalürjik kok üretimi aylık %7,2 artışla ve yıllık %14,1 düşüşle 26.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Temmuz döneminde DMZ’nin nihai mamul üretimi yıllık %51,8 düşüşle 33.800 mt seviyesine gerilerken metalürjik kok üretimi de yıllık %1,6 düşerek 169.600 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Metalürjik Kok Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Haziran döneminde %7,25 düştü

25 Tem | Çelik Haberler

MMK yeni kok bataryasında üretime başladı

23 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland, Kraków tesisindeki kok bataryasını tamamen devre dışı bıraktı

23 Tem | Çelik Haberler

Çin’in kok ithalatı yılın ilk yarısında %64 düştü

23 Tem | Çelik Haberler

Çin’de kok ihracatı ilk yarıda %20,1 arttı

19 Tem | Çelik Haberler

Polonya merkezli JSW’nin kömür ve kok üretimi ikinci çeyrekte azaldı

18 Tem | Çelik Haberler

SMS Group, POSCO’nun Pohang tesisinde yeni kok üretim kompleksini devreye aldı

18 Tem | Çelik Haberler

Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi ilk yarıda azaldı

12 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları değişiklik göstermedi

05 Tem | Hurda ve Hammadde

Ukraynalı Zaporizhkoks’un kok üretimi ilk yarıda %2 arttı

03 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis