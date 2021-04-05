Ukraynalı Azovstal’ın üretim sonuçları birinci çeyrekte düştü

Pazartesi, 05 Nisan 2021 12:16:10 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest’in sahibi olduğu entegre çelik üreticisi Azovstal’ın üretim sonuçları gözle görülür biçimde düştü.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Azovstal’ın ham çelik üretimi yıllık %5,6 düşüşle 1,06 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %6,2 düşüşle 940.000 mt oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu dönemde şirketin nihai mamul üretimi ise yıllık %9 düşüşle 980.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Mart ayında, Azovstal 260.000 mt pik demir, 280.000 mt ham çelik ve 275.000 mt nihai mamul üretti.