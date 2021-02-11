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Ukraynalı Azovstal’ın pik demir ve çelik üretimi Ocak ayında arttı

Perşembe, 11 Şubat 2021 16:15:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest’in sahibi olduğu entegre çelik üreticisi Azovstal, bu yılın Ocak ayında yıllık %1,7 artışla 420.000 mt ham çelik ve yıllık %4 artışla da 370.000 mt pik demir üretti. Söz konusu ayda, şirketin nihai mamul üretimi ise yıllık %1 düşüşle 375.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Azovstal yıllık %9,4 artışla 3,8 milyon mt pik demir ve yıllık %4,5 artışla 4,2 milyon mt ham çelik üretti. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, 2020 yılında şirketin nihai mamul üretimi yıllık %2,7 artışla 3,9 milyon mt seviyesinde yer almıştı.


Etiketler: ham çelik  Azovstal  çelik üretimi  BDT  üretim  pik demir  Ukrayna  hammaddeler  |  benzer haberler »


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