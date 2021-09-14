Ukrayna merkezli Interpipe’ın satış gelirleri ilk yarıda hafifçe düştü

Salı, 14 Eylül 2021 11:10:00 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci yarısında Interpipe’ın toplam satış geliri, birinci çeyreğe kıyasla %29 artarak 260 milyon $’a yükselirken, AVFÖK’ü çeyreklik bazda %75 artarak 71 milyon $ oldu.

İlk yarıda, şirketin toplam satış geliri yıllık %2 düşüşle 460 milyon $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü yıllık %25 düşüşle 111 milyon $’a geriledi. Boru segmentinin satış gelirindeki yıllık %31 artışa rağmen, bu yılın Şubat ayında Rusya’da Ukrayna’dan demir yolu ürünleri ithalatına ambargo getirilmesi, Interpipe’ın demir yolu ürünleri segmentinin gelirinde %40’lık bir düşüşe neden oldu.

Şirket, bu yılın ilk yarısında Niko Tube’da bulunan yeni boru ısıl işlem projesine 13 milyon $’ın üzerinde yatırım yaptı.

Interpipe’ın CEO’su Fadi Hraibi, “Interpipe, şirketin hurda toplama faaliyetlerinin ve kendi çelik kütük üretiminin dikey entegrasyonu sayesinde ve çelik üretimi segmentinin üst düzey katkısıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Dikişsiz boru satışlarımızı bu yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda %54, bu yılın ilk altı ayında ise yıllık %16 artırdık,” şeklinde yorum yaptı.