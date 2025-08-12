 |  Giriş 
Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in ilk yarısında %5,3 yükseldi

Salı, 12 Ağustos 2025 11:11:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Haziran ayında aylık %12,6 düşüş ve yıllık %39,4 artışla 348.830 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %16,6 düşüş ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %26,2 artışla 166,65 milyon $ oldu.

2025’in ilk yarısında Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %5,3 artışla 1,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7,5 düşüşle 970,69 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %89,2 artışla 1,10 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %33,5 düşüşle 510.030 mt slab ihraç eden Malezya ve 232.250 mt ile Cezayir takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2025 Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya 1.104.331 583.786 89,2 189.245 123.579 53,1
Malezya 510.030 767.386 -33,5 101.574 104.290 -2,6
Cezayir 232.250 - - 11.647 - -
Vietnam 50.251 101.131 -50,3 - - -
Endonezya 46.362 122.873 -62,3 46.361 22.353 107,4
Hindistan 37.215 25.393 46,6 - - -
İran 224 - - - - -
İngiltere 20 - - - - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2025

