Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in ilk yarısında %5,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Haziran ayında aylık %12,6 düşüş ve yıllık %39,4 artışla 348.830 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %16,6 düşüş ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %26,2 artışla 166,65 milyon $ oldu.
2025’in ilk yarısında Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %5,3 artışla 1,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7,5 düşüşle 970,69 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay
Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %89,2 artışla 1,10 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %33,5 düşüşle 510.030 mt slab ihraç eden Malezya ve 232.250 mt ile Cezayir takip etti.
Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2025
|Ocak-Haziran 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2025
|Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.104.331
|583.786
|89,2
|189.245
|123.579
|53,1
|Malezya
|510.030
|767.386
|-33,5
|101.574
|104.290
|-2,6
|Cezayir
|232.250
|-
|-
|11.647
|-
|-
|Vietnam
|50.251
|101.131
|-50,3
|-
|-
|-
|Endonezya
|46.362
|122.873
|-62,3
|46.361
|22.353
|107,4
|Hindistan
|37.215
|25.393
|46,6
|-
|-
|-
|İran
|224
|-
|-
|-
|-
|-
|İngiltere
|20
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2025