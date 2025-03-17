Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %8,9 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Şubat ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %8,5 artış ve yıllık %13,4 düşüşle 114.346 adet oldu. Ocak-Şubat döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %8,9 düşerek 218.991 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %11,3 düşüşle 74.453 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %17 düşüşle 39.893 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk iki ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %6,3 düşerek 141.496 adet ve ticari araç üretimi yıllık %13,4 düşüşle 77.495 adet seviyelerinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %64,7 olurken, Ocak-Şubat döneminde söz konusu oran %61,9 seviyesinde yer aldı.