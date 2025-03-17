 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %8,9 düştü

Pazartesi, 17 Mart 2025 11:39:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Şubat ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %8,5 artış ve yıllık %13,4 düşüşle 114.346 adet oldu. Ocak-Şubat döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %8,9 düşerek 218.991 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %11,3 düşüşle 74.453 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %17 düşüşle 39.893 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk iki ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %6,3 düşerek 141.496 adet ve ticari araç üretimi yıllık %13,4 düşüşle 77.495 adet seviyelerinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %64,7 olurken, Ocak-Şubat döneminde söz konusu oran %61,9 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak’ta %2,8 düştü

17 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2024’te %7 düştü

13 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %8,1 düştü

16 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %7,3 düştü

11 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %6,9 düştü

14 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %7 düştü

16 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %5,4 düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %1,5 düştü

20 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %0,9 düştü

13 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mart döneminde %2,9 arttı

24 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis