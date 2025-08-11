 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %1,4 arttı

Pazartesi, 11 Ağustos 2025 15:46:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Temmuz ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %18,9 ve yıllık %10,1 artışla 128.416 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %1,4 artarak 834.838 adet seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %1,1 artışla 82.346 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %31 artışla 46.070 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yedi ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3,8 düşüşle 521.447 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,3 artışla 313.391 adet seviyelerinde kaydedildi.

Temmuz ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %72,4 olurken, Ocak-Temmuz döneminde söz konusu oran %67,3 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Honda Türkiye yeni motosiklet fabrikası kuracak

05 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in ilk yarısında %0,1 düştü

14 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %1,4 geriledi

16 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %2,2 düştü

12 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mart döneminde %8,7 düştü

14 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %8,9 düştü

17 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak’ta %2,8 düştü

17 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2024’te %7 düştü

13 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %8,1 düştü

16 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %7,3 düştü

11 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis