Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %1,4 arttı

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Temmuz ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %18,9 ve yıllık %10,1 artışla 128.416 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %1,4 artarak 834.838 adet seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %1,1 artışla 82.346 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %31 artışla 46.070 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yedi ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3,8 düşüşle 521.447 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,3 artışla 313.391 adet seviyelerinde kaydedildi.

Temmuz ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %72,4 olurken, Ocak-Temmuz döneminde söz konusu oran %67,3 seviyesinde yer aldı.