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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %2,2 düştü

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 15:06:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Nisan ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %3,1 düşüş ve yıllık %22,8 artışla 120.170 adet oldu. Ocak-Nisan döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %2,2 düşerek 464.290 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %20,4 artışla 74.450 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %26,8 artışla 45.720 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk dört ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,6 düşüşle 295.377 adet ve ticari araç üretimi yıllık %3,4 düşüşle 168.913 adet seviyelerinde kaydedildi.

Nisan ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %67,9 olurken, Ocak-Nisan döneminde söz konusu oran %65,6 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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