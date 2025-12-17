 |  Giriş 
China Shenhua Energy'nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %7,7 geriledi

Çarşamba, 17 Aralık 2025 10:19:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in önde gelen kömür madencilik şirketi China Shenhua Energy Co., Ltd, bu yılın Ocak-Kasım döneminde kömür satışlarının bir önceki yıla göre %7,7 düşüşle 389,5 milyon mt seviyesine gerilediğini açıkladı. Söz konusu dönemde madenci, bir önceki yıla göre %1,4 düşüşle 304,3 milyon mt kömür üretimi gerçekleştirdi.

Sadece Kasım ayında ise China Shenhua Energy, yıllık %3,6 düşüş ve aylık %2,8 artışla 37 milyon mt kömür satışı gerçekleştirirken, yıllık %4,3 ve aylık %2,3 artışla 27 milyon mt kömür üretti.


