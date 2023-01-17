Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %21,8 azaldı

Salı, 17 Ocak 2023 14:02:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %26,2 ve yıllık %40,5 düşüşle 271.360 mt oldu. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %27,3 ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %42,5 düşüşle 182,37 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde inşaat demiri ihracatı yıllık %21,8 düşüşle 5,18 milyon mt olarak kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9 düşüşle 3,81 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 962.553 mt ile yıllık %4,6 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, 634.853 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 341.142 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır: