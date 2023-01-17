Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %21,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %26,2 ve yıllık %40,5 düşüşle 271.360 mt oldu. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %27,3 ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %42,5 düşüşle 182,37 milyon $ oldu.
Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde inşaat demiri ihracatı yıllık %21,8 düşüşle 5,18 milyon mt olarak kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9 düşüşle 3,81 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 962.553 mt ile yıllık %4,6 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, 634.853 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 341.142 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2022
|
Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
962.553
|
1.009.223
|
-4,62
|
97.646
|
99.912
|
-2,27
|
Yemen
|
634.853
|
839.320
|
-24,36
|
33.837
|
92.373
|
-63,37
|
ABD
|
341.142
|
223.944
|
+52,33
|
-
|
-
|
-
|
Kanada
|
240.639
|
260.870
|
-7,76
|
-
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
211.863
|
115.760
|
+83,02
|
7.947
|
18.866
|
-57,88
|
Senegal
|
161.128
|
172.738
|
-6,72
|
24.108
|
19.917
|
+21,04
|
Jamaika
|
160.409
|
178.084
|
-9,93
|
-
|
8.325
|
-
|
İngiltere
|
145.872
|
33.751
|
+332,2
|
6.574
|
4.913
|
+33,81
|
Romanya
|
142.826
|
99.688
|
+43,27
|
-
|
-
|
-
|
Peru
|
136.268
|
284.796
|
-52,15
|
7.624
|
-
|
-