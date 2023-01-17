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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %21,8 azaldı

Salı, 17 Ocak 2023 14:02:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %26,2 ve yıllık %40,5 düşüşle 271.360 mt oldu. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %27,3 ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %42,5 düşüşle 182,37 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde inşaat demiri ihracatı yıllık %21,8 düşüşle 5,18 milyon mt olarak kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9 düşüşle 3,81 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 962.553 mt ile yıllık %4,6 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, 634.853 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 341.142 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

962.553

1.009.223

-4,62

97.646

99.912

-2,27

Yemen

634.853

839.320

-24,36

33.837

92.373

-63,37

ABD

341.142

223.944

+52,33

-

-

-

Kanada

240.639

260.870

-7,76

-

-

-

Arnavutluk

211.863

115.760

+83,02

7.947

18.866

-57,88

Senegal

161.128

172.738

-6,72

24.108

19.917

+21,04

Jamaika

160.409

178.084

-9,93

-

8.325

-

İngiltere

145.872

33.751

+332,2

6.574

4.913

+33,81

Romanya

142.826

99.688

+43,27

-

-

-

Peru

136.268

284.796

-52,15

7.624

-

-

 


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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