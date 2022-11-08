Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %17,8 düştü

Salı, 08 Kasım 2022 12:11:24 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %12,3 ve yıllık %29,4 düşüşle 507.660 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %10,8 ve 2021 yılının Eylül ayına göre de %35 düşüşle 340,24 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %17,8 düşüşle 4,55 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %1,7 düşüşle 3,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 786.321 mt ile yıllık %0,4 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 538.626 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 331.263 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Eylül 2022 Eylül 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 786.321 783.147 0,41 88.413 87.251 1,33 Yemen 538.626 659.591 -18,34 52.095 81.847 -36,35 ABD 331.263 207.488 59,65 5.941 44.209 -86,56 Kanada 241.208 199.323 21,01 29.694 56.097 -47,07 Arnavutluk 196.162 78.227 150,76 30.820 7.774 296,45 Romanya 142.883 99.688 43,33 27.613 40.130 -31,19 Jamaika 140.791 138.836 1,41 9.360 24.548 -61,87 İngiltere 130.332 21.522 505,58 16.473 - - Senegal 128.883 117.626 9,57 901 12.787 -92,95 Singapur 109.147 625.014 -82,54 - 41.712 -

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: