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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %17,8 düştü

Salı, 08 Kasım 2022 12:11:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %12,3 ve yıllık %29,4 düşüşle 507.660 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %10,8 ve 2021 yılının Eylül ayına göre de %35 düşüşle 340,24 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %17,8 düşüşle 4,55 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %1,7 düşüşle 3,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 786.321 mt ile yıllık %0,4 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 538.626 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 331.263 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

786.321

783.147

0,41

88.413

87.251

1,33

Yemen

538.626

659.591

-18,34

52.095

81.847

-36,35

ABD

331.263

207.488

59,65

5.941

44.209

-86,56

Kanada

241.208

199.323

21,01

29.694

56.097

-47,07

Arnavutluk

196.162

78.227

150,76

30.820

7.774

296,45

Romanya

142.883

99.688

43,33

27.613

40.130

-31,19

Jamaika

140.791

138.836

1,41

9.360

24.548

-61,87

İngiltere

130.332

21.522

505,58

16.473

-

-

Senegal

128.883

117.626

9,57

901

12.787

-92,95

Singapur

109.147

625.014

-82,54

-

41.712

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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