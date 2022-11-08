Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %17,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %12,3 ve yıllık %29,4 düşüşle 507.660 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %10,8 ve 2021 yılının Eylül ayına göre de %35 düşüşle 340,24 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %17,8 düşüşle 4,55 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %1,7 düşüşle 3,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 786.321 mt ile yıllık %0,4 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 538.626 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 331.263 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
786.321
|
783.147
|
0,41
|
88.413
|
87.251
|
1,33
|
Yemen
|
538.626
|
659.591
|
-18,34
|
52.095
|
81.847
|
-36,35
|
ABD
|
331.263
|
207.488
|
59,65
|
5.941
|
44.209
|
-86,56
|
Kanada
|
241.208
|
199.323
|
21,01
|
29.694
|
56.097
|
-47,07
|
Arnavutluk
|
196.162
|
78.227
|
150,76
|
30.820
|
7.774
|
296,45
|
Romanya
|
142.883
|
99.688
|
43,33
|
27.613
|
40.130
|
-31,19
|
Jamaika
|
140.791
|
138.836
|
1,41
|
9.360
|
24.548
|
-61,87
|
İngiltere
|
130.332
|
21.522
|
505,58
|
16.473
|
-
|
-
|
Senegal
|
128.883
|
117.626
|
9,57
|
901
|
12.787
|
-92,95
|
Singapur
|
109.147
|
625.014
|
-82,54
|
-
|
41.712
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: