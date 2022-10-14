Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %16 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ağustos ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %54,5 artış ve yıllık %5,4 düşüşle 583.602 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %35,6 artış ve 2021 yılının Ağustos ayına göre de %10,8 düşüşle 384,50 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %16 düşüşle 4,05 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 artışla 3,04 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 697.975 mt ile yıllık %0,3 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 489.165 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 326.052 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2022
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2022
|
Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
697.975
|
695.895
|
0,3
|
84.317
|
115.014
|
-26,69
|
Yemen
|
489.165
|
577.744
|
-15,33
|
86.630
|
67.460
|
28,42
|
ABD
|
326.052
|
163.279
|
99,69
|
48.606
|
9.813
|
395,32
|
Kanada
|
211.516
|
143.226
|
47,68
|
20.000
|
35.517
|
-43,69
|
Arnavutluk
|
165.434
|
70.453
|
134,81
|
27.631
|
1.850
|
1393,57
|
Jamaika
|
131.404
|
114.289
|
14,98
|
10.908
|
7.681
|
42,01
|
Senegal
|
128.409
|
104.839
|
22,48
|
40.181
|
34.071
|
17,93
|
Romanya
|
115.270
|
59.558
|
93,54
|
-
|
-
|
-
|
İngiltere
|
113.986
|
21.522
|
429,63
|
11.205
|
11.953
|
-6,26
|
Singapur
|
109.147
|
583.301
|
-81,29
|
52.601
|
50.238
|
4,7
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: