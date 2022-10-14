Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %16 düştü

Cuma, 14 Ekim 2022 11:34:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ağustos ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %54,5 artış ve yıllık %5,4 düşüşle 583.602 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %35,6 artış ve 2021 yılının Ağustos ayına göre de %10,8 düşüşle 384,50 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %16 düşüşle 4,05 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 artışla 3,04 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 697.975 mt ile yıllık %0,3 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 489.165 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 326.052 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 697.975 695.895 0,3 84.317 115.014 -26,69 Yemen 489.165 577.744 -15,33 86.630 67.460 28,42 ABD 326.052 163.279 99,69 48.606 9.813 395,32 Kanada 211.516 143.226 47,68 20.000 35.517 -43,69 Arnavutluk 165.434 70.453 134,81 27.631 1.850 1393,57 Jamaika 131.404 114.289 14,98 10.908 7.681 42,01 Senegal 128.409 104.839 22,48 40.181 34.071 17,93 Romanya 115.270 59.558 93,54 - - - İngiltere 113.986 21.522 429,63 11.205 11.953 -6,26 Singapur 109.147 583.301 -81,29 52.601 50.238 4,7

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: