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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %16 düştü

Cuma, 14 Ekim 2022 11:34:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ağustos ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %54,5 artış ve yıllık %5,4 düşüşle 583.602 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %35,6 artış ve 2021 yılının Ağustos ayına göre de %10,8 düşüşle 384,50 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %16 düşüşle 4,05 milyon mt olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 artışla 3,04 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 697.975 mt ile yıllık %0,3 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 489.165 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 326.052 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

697.975

695.895

0,3

84.317

115.014

-26,69

Yemen

489.165

577.744

-15,33

86.630

67.460

28,42

ABD

326.052

163.279

99,69

48.606

9.813

395,32

Kanada

211.516

143.226

47,68

20.000

35.517

-43,69

Arnavutluk

165.434

70.453

134,81

27.631

1.850

1393,57

Jamaika

131.404

114.289

14,98

10.908

7.681

42,01

Senegal

128.409

104.839

22,48

40.181

34.071

17,93

Romanya

115.270

59.558

93,54

-

-

-

İngiltere

113.986

21.522

429,63

11.205

11.953

-6,26

Singapur

109.147

583.301

-81,29

52.601

50.238

4,7

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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