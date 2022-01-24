Türkiye’nin ham çelik üretimi 2021’de 40 milyon mt’u aştı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 15:36:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, uygulanan korumacılık önlemleri, hammadde ile enerji sıkıntıları ve karbon salımını azaltma hedefleri doğrultusundaki üretim kısıtlamaları nedeniyle piyasada meydana gelen belirsizliklere rağmen Türkiye çelik sektörü geçtiğimiz yılı başarıyla geride bıraktı.

Pandemi döneminde kaydedilen üretim düşüşlerinin ardından piyasaların kısmen canlanmasıyla artmaya başlayan Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının ilk çeyreğinde de yükselişini sürdürdü. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren ise ülkenin üretim, tüketim ve dış ticaret dengeleri kademeli bir şekilde dengelendi.

Geçtiğimiz yıl, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %12,7 artışla 40 milyon mt’u aşarak tüm zamanların en yüksek üretim seviyesine ulaştı. Elektrik ark ocaklı tesislerde üretim yıllık %16,6 artışla 28,9 milyon mt, entegre tesislerde ise üretim yıllık %3,9 artışla 11,5 milyon mt seviyesine yükseldi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz hafta Botaş sanayi kuruluşlarına ve çevrim santrallerine verilen doğal gazın %40’ının kesileceğini bildirirken, TEİAŞ ise bugün itibarıyla ülke genelinde organize sanayi bölgelerine en az üç gün elektrik kısıtlaması uygulanacağını bildirdi. TÇÜD, doğal gaz ve elektrik kesintilerinden kaynaklanan üretim kayıplarına son verildiğinde yatırımları devam eden yeni kapasitelerin devreye girmesiyle sektördeki canlılığın bu yıl da devam edeceğini tahmin ediyor.