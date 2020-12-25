Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,4 azaldı

Cuma, 25 Aralık 2020 15:18:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Eylül ayına göre %39,5 ve 2019 yılının aynı ayına göre %37,2 artışla 1,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %45,9 ve aylık %59,1 artışla 129,32 milyon $ oldu.

Yılın ilk on ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %4,4 düşüşle 8,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %9,5 düşüşle 855,65 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %5,04 düşüşle 4,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,81 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,07 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2020 Ocak-Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Ekim 2020 Ekim 2019 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.445.218 4.681.108 -5,04 417.189 438.510 -4,86 İsveç 1.806.348 1.346.452 34,16 330.441 150.005 120,29 Rusya 1.071.475 514.151 108,40 101.331 103.005 -1,63 Ukrayna 445.278 422.011 5,51 160.412 44.105 263,70 Güney Afrika 344.834 505.056 -31,72 - - - Kanada 172.943 669.473 -74,17 - - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: