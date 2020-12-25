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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,4 azaldı

Cuma, 25 Aralık 2020 15:18:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Eylül ayına göre %39,5 ve 2019 yılının aynı ayına göre %37,2 artışla 1,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %45,9 ve aylık %59,1 artışla 129,32 milyon $ oldu.

Yılın ilk on ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %4,4 düşüşle 8,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %9,5 düşüşle 855,65 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %5,04 düşüşle 4,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,81 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,07 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2020

Ocak-Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Ekim 2020

Ekim 2019

Yıllık değişim (%)

Brezilya

4.445.218

4.681.108

-5,04

417.189

438.510

-4,86

İsveç

1.806.348

1.346.452

34,16

330.441

150.005

120,29

Rusya

1.071.475

514.151

108,40

101.331

103.005

-1,63

Ukrayna

445.278

422.011

5,51

160.412

44.105

263,70

Güney Afrika

344.834

505.056

-31,72

-

-

-

Kanada

172.943

669.473

-74,17

-

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Avrupa  demir cevheri  Türkiye  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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