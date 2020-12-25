Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Eylül ayına göre %39,5 ve 2019 yılının aynı ayına göre %37,2 artışla 1,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %45,9 ve aylık %59,1 artışla 129,32 milyon $ oldu.
Yılın ilk on ayında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %4,4 düşüşle 8,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %9,5 düşüşle 855,65 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %5,04 düşüşle 4,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,81 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Rusya’dan 1,07 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2020
|
Ocak-Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2020
|
Ekim 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
4.445.218
|
4.681.108
|
-5,04
|
417.189
|
438.510
|
-4,86
|
İsveç
|
1.806.348
|
1.346.452
|
34,16
|
330.441
|
150.005
|
120,29
|
Rusya
|
1.071.475
|
514.151
|
108,40
|
101.331
|
103.005
|
-1,63
|
Ukrayna
|
445.278
|
422.011
|
5,51
|
160.412
|
44.105
|
263,70
|
Güney Afrika
|
344.834
|
505.056
|
-31,72
|
-
|
-
|
-
|
Kanada
|
172.943
|
669.473
|
-74,17
|
-
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: