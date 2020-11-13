Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Eylül ayında aylık %0,1 düştü

Cuma, 13 Kasım 2020 15:16:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos ayına göre %1,4 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %8,5 artış gösterdi.

Eylül ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Ağustos ayına kıyasla %0,1 düştü ve 2019 yılının aynı ayına göre %10,1 arttı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık bazda %1 düşüş ve yıllık bazda %14,6 artış kaydetti.