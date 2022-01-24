Elektrik kısıtlaması sebebiyle haddehaneler 3 günlüğüne üretimi durduruyor

Pazartesi, 24 Ocak 2022 14:43:05 (GMT+3) | İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, teknik arıza nedeniyle İran’dan Türkiye’ye doğal gaz iletimi kesintisi devam ederken, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) bugün itibarıyla ülke genelinde organize sanayi bölgelerine (OSB) en az üç gün elektrik kısıtlaması uygulanacağını bildirdi. Söz konusu kısıtlama ülke sanayi üretiminin en az üç gün süreyle tamamen durmasına neden olacak. Kısıtlamanın uygulanacağı günlerde belirlenen rakamın üzerinde enerji çeken bölgelerin enerjisi kesilecek ve cezai yaptırım uygulanacak.

Söz konusu elektrik kesintisinin her saniyesinin çelik sektörü için maddi kayıp anlamına geldiğini söyleyen Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, bu zorluğu sadece çelik sektörünün değil, tüm sanayi sektörlerinin yaşadığını ifade etti ve bu sıkıntılı durumun en kısa zamanda aşılmasını temenni etti. Öte yandan, Veysel yayan, kendilerine üç tam güne karşılık gelecek şekilde kesinti uygulanacağının bildirildiğini belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bugün itibarıyla ülke genelinde haddehaneler üretimlerini durdurmaya başladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, İran kaynaklı kesintiden dolayı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (Botaş) sanayi kuruluşlarına ve çevrim santrallerine verilen doğal gazın %40’ının kesileceğini bildirmişti.