Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Ocak ayında aylık %4,2 arttı

Cuma, 12 Mart 2021 13:58:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık ayına göre %1,1 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %12,1 artış gösterdi.

Ocak ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Aralık ayına kıyasla %4,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %16,2 arttı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık bazda %4,7 ve yıllık bazda %25,2 artış kaydetti.