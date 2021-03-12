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Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Ocak ayında aylık %4,2 arttı

Cuma, 12 Mart 2021 13:58:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık ayına göre %1,1 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %12,1 artış gösterdi.

Ocak ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Aralık ayına kıyasla %4,2 ve 2020 yılının aynı ayına göre %16,2 arttı.         

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık bazda %4,7 ve yıllık bazda %25,2 artış kaydetti.


Etiketler: imalat  Türkiye  Avrupa  üretim  |  benzer haberler »


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