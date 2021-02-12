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Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Aralık ayında aylık %3,1 arttı

Cuma, 12 Şubat 2021 14:00:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım ayına göre %1,4 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %9,5 artış gösterdi.

Aralık ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Kasım ayına kıyasla %3,1 ve 2019 yılının aynı ayına göre %16,3 arttı.         

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık bazda %3,7 ve yıllık bazda %15,9 artış kaydetti.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  imalat  üretim  |  benzer haberler »


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