Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Aralık ayında aylık %3,1 arttı

Cuma, 12 Şubat 2021 14:00:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım ayına göre %1,4 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %9,5 artış gösterdi.

Aralık ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Kasım ayına kıyasla %3,1 ve 2019 yılının aynı ayına göre %16,3 arttı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık bazda %3,7 ve yıllık bazda %15,9 artış kaydetti.