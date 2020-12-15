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Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Ekim ayında aylık %0,6 arttı

Salı, 15 Aralık 2020 10:56:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül ayına göre %1,4 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %11 artış gösterdi.

Ekim ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Eylül ayına kıyasla %0,6 ve 2019 yılının aynı ayına göre %9,4 arttı.         

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık bazda %1,8 ve yıllık bazda %19,2 artış kaydetti.


Etiketler: üretim  Türkiye  imalat  Avrupa  |  benzer haberler »


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